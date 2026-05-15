Мусаев: гонку никто не проиграет. Нужно честно соревноваться

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Мусаева, чемпионскую гонку никто не проиграет - "Краснодар" и "Зенит" набрали большое количество очков.

- "Зенит" и мы набрали большое количество очков, оторвались от преследователей. Гонку никто не проиграет.

Нужно честно соревноваться. Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет "Зенит", поздравим их и будем готовиться к сезону, - приводит слова Мусаева "Чемпионат".

В 29 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2, автором забитого мяча в составе южан стал Диего Коста, в составе бело-голубых забитыми мячами отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев.

По итогам 29 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два балла. В заключительном туре чемпионата страны южане сыграют на своем поле с "Оренбургом", а петербуржцы отправятся на выезд к "Ростову".

