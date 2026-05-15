Погребняк ответил, возможна ли дополнительная финансовая мотивация "Ростова" перед игрой с "Зенитом"

"Возможна ли дополнительная финансовая мотивация "Ростова" со стороны "Краснодара"? Исключать нельзя, но, думаю, что именно в этом матче ничего подобного не будет", - цитирует Погребняка "Спорт день за днем".
Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Ростов" примет на своем поле "Зенит", состоится в это вскресенье, 17 мая. Игра пройдет на стадионе "Ростов Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени. Напомним, все встречи тура пройдут в одно время.
Отметим, в случае победы или ничьи петербуржцы станут обладателями золотых медалей чемпионата, а "Краснодар" - серебряных.