Матчи Скрыть

Погребняк ответил, возможна ли дополнительная финансовая мотивация "Ростова" перед игрой с "Зенитом"

Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк поделился мнением о матче "Ростова" и "Зенита" в матче заключительного 30-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Возможна ли дополнительная финансовая мотивация "Ростова" со стороны "Краснодара"? Исключать нельзя, но, думаю, что именно в этом матче ничего подобного не будет", - цитирует Погребняка "Спорт день за днем".

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Ростов" примет на своем поле "Зенит", состоится в это вскресенье, 17 мая. Игра пройдет на стадионе "Ростов Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени. Напомним, все встречи тура пройдут в одно время.

Отметим, в случае победы или ничьи петербуржцы станут обладателями золотых медалей чемпионата, а "Краснодар" - серебряных.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится