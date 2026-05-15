Футболист "Балтики" Варатынов: если Талалаев останется, то сможем побороться за чемпионство

- Если Талалаев останется нашим главным тренером на следующий сезон, то "Балтика" сможет побороться за чемпионство.
Наша команда — почти полностью проект Андрея Викторовича, но без самоотдачи игроков ничего бы не получилось, - приводит слова Варатынова "Советский спорт".
С сентября 2024 года Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики", по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.
После 29 сыгранных туров балтийцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46 набранными очками в своем активе. В 30 туре РПЛ команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем стадионе с московским "Динамо".