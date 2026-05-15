Мостовой - об аренде Дурана: это самые большие деньги за прогулку футболиста

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру Джона Дурана за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Мостового, Дуран ничего не показал в "Зените".

- Эту аренду оценю на "никак". Приехал и уехал. И след простыл. Смотрел его несколько игр и не понимал, почему Дуран по полю ходит, почему он не бегает?
Хотелось понять, что за футболист. Это самые большие деньги за прогулку футболиста, - приводит слова Дурана "СЭ".

Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Всего футболист провел за петербуржцев во всех турнирах девять матчей и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти).

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что форвард покинул расположение клуба по личным обстоятельствам. Зарубежные СМИ сообщают, что Дуран больше не вернется в Россию и сейчас готовится к игре за сборную Колумбии.

