Мостовой - об аренде Дурана: это самые большие деньги за прогулку футболиста

- Эту аренду оценю на "никак". Приехал и уехал. И след простыл. Смотрел его несколько игр и не понимал, почему Дуран по полю ходит, почему он не бегает?
Хотелось понять, что за футболист. Это самые большие деньги за прогулку футболиста, - приводит слова Дурана "СЭ".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Всего футболист провел за петербуржцев во всех турнирах девять матчей и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти).
Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что форвард покинул расположение клуба по личным обстоятельствам. Зарубежные СМИ сообщают, что Дуран больше не вернется в Россию и сейчас готовится к игре за сборную Колумбии.