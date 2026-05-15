Мусаев высказался о будущем Виктора Са, у которого истекает контракт

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о будущем в клубе нападающего Виктора Са.
Фото: ФК "Краснодар"
"Не секрет, что у него контракт заканчивается, и переговоры, конечно, идут. Чем они закончатся, я думаю, что мы увидим в ближайшее время. Надеюсь, что Виктор останется с нами", - сказал Мусаев.

Виктор Са играет за "Краснодар" с февраля 2024 года. Контракт 32-летнего бразильца с клубом истекает этим летом. В текущем сезоне на счету вингера 5 забитых голов и 1 результативная передача в 31 матче за команду во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

