- Мы боролись за чемпионство, но это футбол. Не всегда получается добиваться только побед. Нужно смотреть вперёд.
- Какой момент в этом сезоне назовёте переломным? Может быть, нереализованные шансы в матче с "Динамо"?
- Нет. Нельзя сказать, что все сводится к этому матчу. Не всегда всё складывается так, как мы хотим. Сейчас нужно провести хороший анализ, сделать вывод и вернуться лучше в следующем сезоне.
- Как следили сегодня за параллельным матчем?
- Нет, в принципе мы не переживали по поводу игры "Зенита". Делали акцент на своей игре и хотели добиться победы.
Легионер "Краснодара": не всегда всё складывается так, как мы хотим
Футболист "Краснодара" Кевин Ленини пообщался с журналистами после матча 30-го тура РПЛ с "Оренбургом".
