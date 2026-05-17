- Какие эмоции после игры?
- Сами упустили игру с "Динамо". Но я горжусь командой. Мы проделали большой труд. Хотим поблагодарить болельщиков.
- Надеялись сегодня на "Ростов"?
- Чтобы выиграть чемпионство, нельзя надеяться на кого-то. Впереди кубок и все мысли о нём.
- Что с вашим состоянием?
- Перед игрой с "Динамо" почувствовал проблемы с поясницей. Сейчас мне дали паузу перед игрой, чтобы немного отпустило. Надеюсь, в Кубку все хорошо будет. У "Краснодара" ещё нет этого титула, поэтому это наша мечта.
- Есть мнение, что "Краснодару" не хватило скамейки в этом сезоне?
- В прошлом году мы рано вылетели из Кубка, и в этом мы боролись. Но это, наверное, не ко мне вопрос. У нас сильная и сплочённая команда.
- Есть мнение, что Боселли и Ленини - антигерои сезона?
- Ничего страшного - они молодцы. Все пацаны и весь клуб - большая гордость за всех. На их месте мог оказаться любой. Мы все вместе проигрываем и выигрываем.
- Легкие итоги сезона можете подвести?
- Я уже сказал. Большая гордость за команду. Непростой сезон - мы проделали большой путь.
Сперцян: на месте Боселли мог оказаться любой. Мы все вместе проигрываем и выигрываем
Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался после матча 30-го тура РПЛ с "Оренбургом".
