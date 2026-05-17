Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

Сперцян: на месте Боселли мог оказаться любой. Мы все вместе проигрываем и выигрываем

Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался после матча 30-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: ФК "Краснодар"
- Какие эмоции после игры?

- Сами упустили игру с "Динамо". Но я горжусь командой. Мы проделали большой труд. Хотим поблагодарить болельщиков.

- Надеялись сегодня на "Ростов"?

- Чтобы выиграть чемпионство, нельзя надеяться на кого-то. Впереди кубок и все мысли о нём.

- Что с вашим состоянием?

- Перед игрой с "Динамо" почувствовал проблемы с поясницей. Сейчас мне дали паузу перед игрой, чтобы немного отпустило. Надеюсь, в Кубку все хорошо будет. У "Краснодара" ещё нет этого титула, поэтому это наша мечта.

- Есть мнение, что "Краснодару" не хватило скамейки в этом сезоне?

- В прошлом году мы рано вылетели из Кубка, и в этом мы боролись. Но это, наверное, не ко мне вопрос. У нас сильная и сплочённая команда.

- Есть мнение, что Боселли и Ленини - антигерои сезона?

- Ничего страшного - они молодцы. Все пацаны и весь клуб - большая гордость за всех. На их месте мог оказаться любой. Мы все вместе проигрываем и выигрываем.

- Легкие итоги сезона можете подвести?

- Я уже сказал. Большая гордость за команду. Непростой сезон - мы проделали большой путь.

