"Зенит" готов заплатить 35 млн евро за игрока "Ботафого" — источник

Как сообщает журналист Вене Касагранде, питерский "Зенит" готов отдать 35 млн евро за трансфер полузащитника бразильского "Ботафого", которого Transfermark оценивает в 24 миллиона.
Фото: ФК "Ботафого"
Речь идёт о центральном хавбеке Данило дос Сантосе де Оливейра. По данным источника, к Данило также проявляют интерес "Фламенго" и "Палмейрас", а сам он не слишком хочет переезжать в Россию.

В "Ботафого" полузащитник перешёл в июле 2025 года из английского "Ноттингем Форест" за 23 млн евро. В составе чёрно-белых Данило на данный момент провёл 41 матч, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с "Ботафого" рассчитан до 30 июня 2029 года.

