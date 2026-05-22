"Зенит" готов заплатить 35 млн евро за игрока "Ботафого" — источник

Как сообщает журналист Вене Касагранде, питерский " Зенит " готов отдать 35 млн евро за трансфер полузащитника бразильского "Ботафого", которого Transfermark оценивает в 24 миллиона.

Фото: ФК "Ботафого"

Речь идёт о центральном хавбеке Данило дос Сантосе де Оливейра. По данным источника, к Данило также проявляют интерес "Фламенго" и "Палмейрас", а сам он не слишком хочет переезжать в Россию.



В "Ботафого" полузащитник перешёл в июле 2025 года из английского "Ноттингем Форест" за 23 млн евро. В составе чёрно-белых Данило на данный момент провёл 41 матч, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с "Ботафого" рассчитан до 30 июня 2029 года.