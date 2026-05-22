Колыванов поделился мнением об игре "Динамо" при Гусеве

Бывший нападающий московского "Динамо" Игорь Колыванов рассказал, что думает о выступлениях команды под руководством Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сегодня, 22 мая, Гусев покинул московский клуб и на его место был назначен Сандро Шварц. Колыванов считает, что Ролан Александрович неплохо поработал с командой.

"Шварц уже достаточно опытный. Время покажет, сейчас рано говорить, но то, что он провёл большую работу с "Динамо" в прошлом, — факт. Команда играла уверенно, поэтому руководство решило дать ему шанс.

Я считаю, что Гусев тоже хорошо поработал. Если взять среднюю часть сезона, команда показывала результаты. Не знаю, как бы сложилось, если бы он продолжал работать, но команда играла хорошо", — отметил Колыванов в разговоре с "Советским спортом".

Сезон 2025/2026 динамовцы завершили на 7 месте в Российской Премьер-Лиге. В Кубке России команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях).

