Семёнов считает, что Кисляку нужно попробовать свои силы в АПЛ

"Матвею сто процентов стоит идти, проверять себя на высоком уровне. В чемпионат России он может вернуться, когда угодно. Кисляк — классный футболист.
За такими яркими звёздочками, как он, хочется наблюдать. Российский футбол без таких футболистов многое потеряет, но этим ребятам нужно пробовать себя за границей", — передаёт слова Семёнова Metaratings.
В сезоне 2025/2026 Матвей Кисляк провёл за ЦСКА 42 матча, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.