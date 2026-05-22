Семёнов считает, что Кисляку нужно попробовать свои силы в АПЛ

Бывший защитник "Ахмата" Андрей Семёнов уверен, что полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку нужно воспользоваться возможностью перейти в Английскую Премьер-лигу, если такая ему предоставится.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее Metaratings сообщал, что Кисляк попал в шорт-лист клуба АПЛ "Лидс Юнайтед".

"Матвею сто процентов стоит идти, проверять себя на высоком уровне. В чемпионат России он может вернуться, когда угодно. Кисляк — классный футболист.

За такими яркими звёздочками, как он, хочется наблюдать. Российский футбол без таких футболистов многое потеряет, но этим ребятам нужно пробовать себя за границей", — передаёт слова Семёнова Metaratings.

В сезоне 2025/2026 Матвей Кисляк провёл за ЦСКА 42 матча, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.

