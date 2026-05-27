Семшов - о "Краснодаре": надо усиливать состав, если клуб хочет снова бороться за титулы

Российский тренер Игорь Семшов рассказал, что нужно сделать "Краснодару", чтобы бороться за титулы в новом сезоне.

В Кубке России команда Мураа Мусаева дошла до Суперфинала, где уступила в "Лужниках" московскому " Нужно не просто, на мой взгляд, делать точечные усиления, нужно брать четырех новых футболистов. Скамейки пока нет. Посмотрите на скамейки конкурентов — там все побогаче", - сказал Семшов " РБ Спорт ".По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги " Краснодар " финишировал на второй строчке в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата. Черно-зеленые отстали от первого места на два очка и сняли с себя чемпионские полномочия.В Кубке России команда Мураа Мусаева дошла до Суперфинала, где уступила в "Лужниках" московскому " Спартаку " (1:1, 3:4 по пенальти).