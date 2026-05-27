Семшов - о "Краснодаре": надо усиливать состав, если клуб хочет снова бороться за титулы

"Надо усиливать состав, если клуб хочет снова бороться за титулы.Нужно не просто, на мой взгляд, делать точечные усиления, нужно брать четырех новых футболистов. Скамейки пока нет. Посмотрите на скамейки конкурентов — там все побогаче", - сказал Семшов "РБ Спорт".
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" финишировал на второй строчке в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата. Черно-зеленые отстали от первого места на два очка и сняли с себя чемпионские полномочия.
В Кубке России команда Мураа Мусаева дошла до Суперфинала, где уступила в "Лужниках" московскому "Спартаку" (1:1, 3:4 по пенальти).