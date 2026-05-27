Спортдир "Родины" прокомментировал возможный переход Дзюбы в команду

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался об информации о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в команду.
Фото: ФК "Акрон"
"Мы не ищем центрального нападающего. У нас есть футболисты, которые нас устраивают", - сказал Зинин "Матч ТВ".

Ранее Дзюба объявил об уходе из тольяттинского клуба после окончания контракта. В завершившемся сезоне форвард провёл 28 матчей, забил восемь мячей и оформил пять ассистов. Тольяттинцы после стыковых игр сохранили прописку в РПЛ.

