"Мы не ищем центрального нападающего. У нас есть футболисты, которые нас устраивают", - сказал Зинин "Матч ТВ".
Ранее Дзюба объявил об уходе из тольяттинского клуба после окончания контракта. В завершившемся сезоне форвард провёл 28 матчей, забил восемь мячей и оформил пять ассистов. Тольяттинцы после стыковых игр сохранили прописку в РПЛ.
Спортдир "Родины" прокомментировал возможный переход Дзюбы в команду
Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался об информации о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в команду.
