Как утверждает источник, Роман Березовский займет пост главного тренера костромского "Спартака". О назначении будет официально объявлено уже сегодня, 11 июля.
Напомним, ранее Билялетдинов был отправлен в отставку. Он проработал в клубе всего 46 дней. Под его руководством команда не сыграла ни одного официального матча.
3 июня Березовский был приглашен в костромской клуб на должность тренера вратарей.
Источник: "Чемпионат"
Костромской "Спартак" может возглавить Роман Березовский
Стал известен возможный преемник Рината Билялетдинова на посту главного тренера.
Фото: ФК "Спартак" Кострома