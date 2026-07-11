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Костромской "Спартак" может возглавить Роман Березовский

Стал известен возможный преемник Рината Билялетдинова на посту главного тренера.
Фото: ФК "Спартак" Кострома
Как утверждает источник, Роман Березовский займет пост главного тренера костромского "Спартака". О назначении будет официально объявлено уже сегодня, 11 июля.

Напомним, ранее Билялетдинов был отправлен в отставку. Он проработал в клубе всего 46 дней. Под его руководством команда не сыграла ни одного официального матча.

3 июня Березовский был приглашен в костромской клуб на должность тренера вратарей.

Источник: "Чемпионат"

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