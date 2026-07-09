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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
0 - 0 0 0
Марокко1 тайм

11:30 Динамо - Динамо-2

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Динамо - Динамо-2?


	



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