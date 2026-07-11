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В "Балтике" прокомментировали признание Семака лучшим тренером сезона

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов отреагировал на выбор Сергея Семака лучшим главным тренером по итогам минувшего сезона РПЛ.
Фото: РПЛ
"Для Калининграда и "Балтики" Талалаев — лучший тренер сезона.

Но чемпионом стал "Зенит" Сергея Богдановича Семака. Очень сильно уважаю его за вклад в российский футбол. И поздравляю его с победой. Семак сделал команду чемпионом в серьезной борьбе с "Краснодаром", - сказал Измайлов.

В минувший четверг состоялась церемония вручения премии "Герои РПЛ". Торжественное мероприятие проходило в Москве в "Центре Кино Мосфильм". Награду лучшему главному тренеру по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги получил наставник "Зенита" Сергей Семак.

Напомним, помимо Семака на победу в данной номинации претендовали Мурад Мусаев (ФК "Краснодар" и Андрей Талалаев (ФК "Балтика"), попавшие в тройку финалистов голосования.

Источник: "СЭ"

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