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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
1 - 4 1 4
БельгияЗавершен
Аргентина
19:00
ЕгипетНе начат
Швейцария
23:00
КолумбияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЫспартаспорНе начат
Динамо Мх
14:00
ХимнасияНе начат
Динамо
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
17:00
ТиквешНе начат
Факел
19:00
РостовНе начат

Испания - Бельгия. 10 июля 2026 22:00

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 Чемпионат мира-2026

1/4 финала
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Испания - Бельгия?


	



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Сборная Испании Сборная Бельгии Чемпионат Мира

     
        
        





        

            
                
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