Определилась первая полуфинальная пара ЧМ-2026

Сборная Испании стала соперником Франции по полуфиналу чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Первая полуфинальная пара турнира определилась после победы "красной фурии" над Бельгией со счетом 2:1 в четвертьфинале.



Ранее путевку в полуфинал завоевала сборная Франции, которая в четвертьфинальном матче уверенно обыграла Марокко со счетом 2:0.



Встреча Испании и Франции состоится 14 июля.