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Определилась первая полуфинальная пара ЧМ-2026

Сборная Испании стала соперником Франции по полуфиналу чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Первая полуфинальная пара турнира определилась после победы "красной фурии" над Бельгией со счетом 2:1 в четвертьфинале.

Ранее путевку в полуфинал завоевала сборная Франции, которая в четвертьфинальном матче уверенно обыграла Марокко со счетом 2:0.

Встреча Испании и Франции состоится 14 июля.

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