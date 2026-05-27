Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Кристал Пэлас
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Агкацев: обидно, что не смогли подарить нашим болельщикам трофей

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев обратился к болельщикам после поражения в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Очень обидно, что не смогли подарить нашим болельщикам трофей, потому что мы действительно отдавали всё ради этого.
Но даже после таких матчей понимаешь, насколько много значит поддержка людей", - написал Агкацев в своем телеграмм-канале.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" финишировал на второй строчке в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата. Черно-зеленые отстали от первого места на два очка и сняли с себя чемпионские полномочия.

В Кубке России команда Мураа Мусаева дошла до Суперфинала, где уступила в "Лужниках" московскому "Спартаку" (1:1, 3:4 по пенальти).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится