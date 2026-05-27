Агкацев: обидно, что не смогли подарить нашим болельщикам трофей

"Очень обидно, что не смогли подарить нашим болельщикам трофей, потому что мы действительно отдавали всё ради этого.Но даже после таких матчей понимаешь, насколько много значит поддержка людей", - написал Агкацев в своем телеграмм-канале.
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" финишировал на второй строчке в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата. Черно-зеленые отстали от первого места на два очка и сняли с себя чемпионские полномочия.
В Кубке России команда Мураа Мусаева дошла до Суперфинала, где уступила в "Лужниках" московскому "Спартаку" (1:1, 3:4 по пенальти).