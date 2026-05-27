Семшов: если новый сезон "Спартак" начнет уверенно, то шансы побороться за титул есть хорошие

Российский тренер Игорь Семшов оценил потенциал "Спартака" взять чемпионство РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Если новый сезон команда начнет уверенно, то шансы побороться за титул есть хорошие.
Это хорошо, что Карседо выиграл Кубок, но турнир выигрывал и Ваноли. Судить тренера мы можем только по более длинному турниру — чемпионату", - сказал Семшов "РБ Спорт".

24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.).

Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.

