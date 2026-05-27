Семшов: если новый сезон "Спартак" начнет уверенно, то шансы побороться за титул есть хорошие

"Если новый сезон команда начнет уверенно, то шансы побороться за титул есть хорошие.Это хорошо, что Карседо выиграл Кубок, но турнир выигрывал и Ваноли. Судить тренера мы можем только по более длинному турниру — чемпионату", - сказал Семшов "РБ Спорт".
24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.).
Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.