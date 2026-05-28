"Балтика" хочет подписать форварда "Ростова" - источник

Егор Голенков может продолжить карьеру в "Балтике".
Как сообщает Legalbet, калининградский клуб вновь проявляет интерес к нападающему "Ростова" и рассматривает его в качестве усиления линии атаки. По информации источника, интерес к 26-летнему форварду существует уже не первый сезон, однако этим летом вероятность трансфера стала выше.

В завершившемся сезоне Голенков провёл 29 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Форвард выступает за "Ростов" с 2022 года.

