Матчи Скрыть

У "Локомотива" нет денег на новые трансферы - источник

Финансовое положение "Локомотива" может серьёзно ограничить активность клуба на трансферном рынке этим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника издания, московский клуб в настоящее время не располагает средствами для приобретения новых футболистов.

- Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут ещё продажи. У клуба сохраняется долг больше миллиарда рублей после немецких руководителей, - сообщил источник.

Также утверждается, что при прохождении лицензирования на следующий сезон железнодорожники включили в финансовый план потенциальные доходы от возможных трансферов Алексея Батракова, Артёма Карпукаса, Сесара Монтеса и Дмитрия Воробьёва. По данным источника, без этих поступлений существовал риск возникновения проблем с получением лицензии.

Напомним, по итогам чемпионата России сезона-2025/26 "Локомотив" завоевал бронзовые медали.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится