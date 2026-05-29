У "Локомотива" нет денег на новые трансферы - источник

- Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут ещё продажи. У клуба сохраняется долг больше миллиарда рублей после немецких руководителей, - сообщил источник.
Также утверждается, что при прохождении лицензирования на следующий сезон железнодорожники включили в финансовый план потенциальные доходы от возможных трансферов Алексея Батракова, Артёма Карпукаса, Сесара Монтеса и Дмитрия Воробьёва. По данным источника, без этих поступлений существовал риск возникновения проблем с получением лицензии.
Напомним, по итогам чемпионата России сезона-2025/26 "Локомотив" завоевал бронзовые медали.