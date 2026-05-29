Как сообщает L’Equipe, руководство парижского клуба предусмотрело для игроков крупный бонус за завоевание трофея. По данным источника, каждому футболисту команды будет выплачено около одного миллиона евро, если французский гранд обыграет "Арсенал" в решающем матче турнира.
Таким образом, российский голкипер Матвей Сафонов может заработать более 80 млн рублей.
Отмечается, что аналогичный бонус игроки "ПСЖ" получили и год назад после триумфа в финале главного еврокубка.
Игрокам "ПСЖ" пообещали крупный бонус за победу над "Арсеналом"
Футболисты "ПСЖ" могут получить солидный бонус в случае победы в финале Лиги чемпионов.
