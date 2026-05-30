"этот сезон был для нас непростым. Футбол состоит не только из побед. Это ещё и трудные периоды: давление, ошибки, поражения и ежедневная работа над собой. Но именно такие испытания закаляют характер и делают нас сильнее", - написал Сперцян в своем телеграмм-канале.
По итогам сезона-2025/26 "Краснодар" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, отстав в турнирной таблице российского чемпионата от петербургского "Зенита" на два балла. Напомним, что год назад южане впервые в истории стали чемпионами России. За последние восемь лет петербуржцы семь раз становились чемпионами страны.
В Суперфинале Кубка России команда Мурада Мусаева уступила московскому "Спартаку" со счетом 1:1 (3:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время встречи отметились Пабло Солари и Дуглас Аугусто.
Сперцян высказался о сезоне "Краснодара"
Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился эмоциями от прошлого сезона.
