Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
19:00
АрсеналНе начат

Сперцян высказался о сезоне "Краснодара"

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился эмоциями от прошлого сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
"этот сезон был для нас непростым. Футбол состоит не только из побед. Это ещё и трудные периоды: давление, ошибки, поражения и ежедневная работа над собой. Но именно такие испытания закаляют характер и делают нас сильнее", - написал Сперцян в своем телеграмм-канале.

По итогам сезона-2025/26 "Краснодар" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, отстав в турнирной таблице российского чемпионата от петербургского "Зенита" на два балла. Напомним, что год назад южане впервые в истории стали чемпионами России. За последние восемь лет петербуржцы семь раз становились чемпионами страны.

В Суперфинале Кубка России команда Мурада Мусаева уступила московскому "Спартаку" со счетом 1:1 (3:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время встречи отметились Пабло Солари и Дуглас Аугусто.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится