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Саусь: в каждом сезоне все должны понимать, что "Спартак" - претендент на чемпионство

Игрок "Спартака" Владислав Саусь высказался об амбициях клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"В каждом сезоне все должны понимать, что "Спартак" является претендентом на чемпионство и победу в Кубке.

Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство", - сказал Саусь.

В прошедшем сезоне московский "Спартак" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 турах. От призовой тройки команда Хуана Карлоса Карседо отстала на один балл.

Также красно-белые дошли до Суперфинала Кубка России, в котором переиграли "Краснодара" (1:1, 4:3 - по пенальти) и стали обладателями трофея.

Источник: "Известия"

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