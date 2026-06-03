Саусь: в каждом сезоне все должны понимать, что "Спартак" - претендент на чемпионство

"В каждом сезоне все должны понимать, что "Спартак" является претендентом на чемпионство и победу в Кубке.
Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство", - сказал Саусь.
В прошедшем сезоне московский "Спартак" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 турах. От призовой тройки команда Хуана Карлоса Карседо отстала на один балл.
Также красно-белые дошли до Суперфинала Кубка России, в котором переиграли "Краснодара" (1:1, 4:3 - по пенальти) и стали обладателями трофея.
Источник: "Известия"