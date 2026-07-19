Рекена присоединился к самарской команде зимой нынешнего года на правах аренды из аргентинского "Институто". За это время 23-летний защитник появился на поле в трёх официальных матчах.
Прошлый чемпионат "Крылья Советов" завершили на 11-й строчке, набрав 32 очка.
"Крылья Советов" расторгли контракт с аргентинским защитником
"Крылья Советов" объявили о прекращении сотрудничества с защитником Гонсало Рекеной. Самарский клуб и аргентинский футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
Фото: ПФК "Крылья Советов"