"Крылья Советов" расторгли контракт с аргентинским защитником

"Крылья Советов" объявили о прекращении сотрудничества с защитником Гонсало Рекеной. Самарский клуб и аргентинский футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Рекена присоединился к самарской команде зимой нынешнего года на правах аренды из аргентинского "Институто". За это время 23-летний защитник появился на поле в трёх официальных матчах.



Прошлый чемпионат "Крылья Советов" завершили на 11-й строчке, набрав 32 очка.