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"Крылья Советов" расторгли контракт с аргентинским защитником

"Крылья Советов" объявили о прекращении сотрудничества с защитником Гонсало Рекеной. Самарский клуб и аргентинский футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Рекена присоединился к самарской команде зимой нынешнего года на правах аренды из аргентинского "Институто". За это время 23-летний защитник появился на поле в трёх официальных матчах.

Прошлый чемпионат "Крылья Советов" завершили на 11-й строчке, набрав 32 очка.

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