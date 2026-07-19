Семак поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026 Испания - Аргентина

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- Обе сборные, которые дошли до финала, заслуживают быть первыми. Нас ждет очень интересный матч. С удовольствием, конечно, его посмотрим, - передает слова Семака пресс-служба "сине-бело-голубых".

По мнению российского специалиста, обе команды заслужили возможность побороться за главный трофей турнира, поэтому болельщиков ждёт яркое противостояние.Победитель мирового первенства определится вечером 19 июля. Решающий матч турнира примет финал между национальными командами Испании и Аргентины, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.