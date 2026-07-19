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Семак поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026 Испания - Аргентина

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак считает закономерным выход сборных Испании и Аргентины в финал чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению российского специалиста, обе команды заслужили возможность побороться за главный трофей турнира, поэтому болельщиков ждёт яркое противостояние.

- Обе сборные, которые дошли до финала, заслуживают быть первыми. Нас ждет очень интересный матч. С удовольствием, конечно, его посмотрим, - передает слова Семака пресс-служба "сине-бело-голубых".

Победитель мирового первенства определится вечером 19 июля. Решающий матч турнира примет финал между национальными командами Испании и Аргентины, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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