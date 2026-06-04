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В "Динамо" высказались о возможном уходе легионера

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался об игроке клуба Милане Майстровиче.
Фото: ФК "Динамо"
Генеральный директор бело-голубых заявил, что решение по футболисту будет принято главным тренером команды.

"Майсторович – футболист "Динамо". У него контракт с нами.

Покинет ли он "Динамо"? Сейчас Сандро Шварц посмотрит команду. Ему надо понять, в каком состоянии игроки, насколько они мотивированы и какой у них уровень. Исходя из этого будем принимать решение, кто покинет команду и кто нам будет нужен", - сказал Пивоваров Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что в клубе не рассчитывают на футболиста.

Милан Майстрович выступает в составе московского "Динамо" с февраля 2023 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 2 матча, голевыми действиями не отличился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

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