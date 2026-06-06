"Краснодар" близок к расставанию с легионером - источник

Бразильский вингер Виктор Са близок к возвращению на родину после завершения контракта с "Краснодаром".

Фото: ФК "Краснодар"

Как сообщает ESPN, футболист уже согласовал условия сотрудничества с "Сан-Паулу". По данным источника, в ближайшие дни игрок пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет соглашение, рассчитанное до 2029 года.



Таким образом, Са покинет российский клуб на правах свободного агента. Его контракт с краснодарцами истекает 30 июня, а стороны не стали продлевать сотрудничество.