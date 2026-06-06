В сборной Тринидада и Тобаго сообщили, что форвард Ливай Гарсия не сыграет против национальной команды России - футболист не отправился с командой в Калининград. Отмечается, что у него нет травм или повреждений.
Напомним, что 9 июня национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Тринидада и Тобаго - встреча состоится в Калининграде, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.
Ливай Гарсия в минувшем сезоне провел за московский "Спартак" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет семь забитых мячей и пять голевых передач.
Источник: "СЭ".
Форвард "Спартака" не сыграет против сборной России
Форвард "Спартака" Ливай Гарсия не сыграет за сборную Тринидада и Тобаго в матче с Россией.
Фото: ФК "Спартак"