"Спартак" может подписать защитника сборной Ганы

По информации источника, греческий ПАОК и московский "Спартак" следят за Дерриком Лукассеном.
Футболист выступал за кипрский "Пафос" с 2024 по 2026 год. Всего за клуб защитник провел 93 матча, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 31-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
На ЧМ-2026 Лукассен провел 2 матча и забил 1 гол.
Источник: Sportsworldghana
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Фото: IMAGO