Мостовой - о Барко: он же не сказал, что хочет уйти сейчас

- Он же не сказал, что хочет уйти сейчас. Закончит выступление здесь и поедет туда. Ничего особенного в его словах нет.
Если он покинет клуб, то это сильно повлияет на "Спартак". Но у него же пока еще есть контракт, - цитирует Мостового "СЭ".
Ранее полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко в интервью заявил, что хочет выступать за аргентинский "Индепендьенте". Сообщалось, что красно-белые отвергли предложение аргентинского клуба по трансферу полузащитника.
В прошлом сезоне Барко вышел на поле в 37 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Его рыночная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Аргентинец выступает за столичный клуб с июля 2024 года.