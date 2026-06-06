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Мостовой - о Барко: он же не сказал, что хочет уйти сейчас

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе Эсекьеля Барко из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Мостового, в словах Барко нет ничего особенного, но его уход из клуба станет потерей для "Спартака".

- Он же не сказал, что хочет уйти сейчас. Закончит выступление здесь и поедет туда. Ничего особенного в его словах нет.

Если он покинет клуб, то это сильно повлияет на "Спартак". Но у него же пока еще есть контракт, - цитирует Мостового "СЭ".

Ранее полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко в интервью заявил, что хочет выступать за аргентинский "Индепендьенте". Сообщалось, что красно-белые отвергли предложение аргентинского клуба по трансферу полузащитника.

В прошлом сезоне Барко вышел на поле в 37 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Его рыночная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Аргентинец выступает за столичный клуб с июля 2024 года.

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