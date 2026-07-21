Экс-форвард "Зенита" призвал Даку не менять клуб внутри России

- У Даку хорошая зарплата в "Рубине", думаю, его все устраивает. Если уходить, то в Европу. В России нет еврокубков, менять здесь команду смысла нет, - цитирует Бухарова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет московский ЦСКА. Сам Даку выступает за казанский клуб с 2023 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в девять миллионов евро.
В прошлом сезоне нападающий провёл 29 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт 11 забитых мячей.