Спортивный директор "Родины" назвал задачи команды на сезон

- Попадание в топ-5 или борьбу за чемпионство оставьте тем, кто в РПЛ уже освоился.
У "Родины" будет дебютный сезон. Поэтому пока конкретных задач нет, но намеченный путь все же имеется, - цитирует Зинина "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 московская "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. Также путевку в элитный российский дивизион завоевал воронежский "Факел". В первом туре чемпионата России команда Хуана Диаса сыграет на выезде с московским "Спартаком".