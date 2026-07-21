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Спортивный директор "Родины" назвал задачи команды на сезон

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин назвал цели команды на сезон.
Фото: ФК "Родина"
По словам Зинина, у команды нет кокретных задач, но есть намеченный путь.

- Попадание в топ-5 или борьбу за чемпионство оставьте тем, кто в РПЛ уже освоился.
У "Родины" будет дебютный сезон. Поэтому пока конкретных задач нет, но намеченный путь все же имеется, - цитирует Зинина "Матч ТВ".

По итогам сезона-2025/26 московская "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. Также путевку в элитный российский дивизион завоевал воронежский "Факел". В первом туре чемпионата России команда Хуана Диаса сыграет на выезде с московским "Спартаком".

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