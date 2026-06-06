Экс-спортдир "Акрона" рассказал о подлом поступке Тедеева

- Когда возник вариант с Бистровичем, мы сразу сделали общий звонок, к которому я подключил тренера. После звонка он сказал, что не верит в его подписание. Он полностью поддержал его кандидатуру. Кристиана удалось убедить.
Но потом на зимнем совещании с владельцем клуба Морозовым Тедеев сказал, что футболист никому не был нужен, а мы его подобрали. Это было подло с его стороны, - цитирует Чистякова "СЭ".
Ранее бывший главный тренер тольяттинского "Акрона" Заурбек Тедеев в интервью раскритиковал трансферную политику клуба. Напомним, что специалист покинул пост главного тренера волжан после матча 30 тура Российской Премьер-Лиги с самарскими "Крыльями Советов" (1:4). По итогам сезона тольяттинцы смогли сохранить место в РПЛ, одержав победу в стыковых матчах над "Ротором" с общим счетом 2:1.
Кристиян Бистрович перешел в "Акрон" из ЦСКА осенью прошлого года на правах свободного агента. В минувшем сезоне он вышел на поле в 16 встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.