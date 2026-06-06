Мостовой: с удовольствием пошел бы в "Спартак" в любой роли

- Осталось ли у меня желание поработать в тренерском штабе "Спартака"? Я почти 20 лет назад закончил играть, и 15 лет назад вернулся в Россию. Ни разу за это время не было предложения быть в нашем футболе.
Скорее всего, мы и не дождемся, чтобы Александр Мостовой был где-то главным тренером. Только если чудо произойдет. А так я всегда открыт к предложениям. С удовольствием пошел бы в "Спартак" в любой роли, - приводит слова Мостового Sport24.
Александр Мостовой выступал за московский "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также за испанские клубы "Сельта" и "Алавес". Также на его счету 13 матчей в составе сборной СССР и 3 забитых мяча и 50 матчей в составе национальной команды России и 10 забитых голов.
Напомним, что ранее Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет быть ассистентом главного тренера в Российской Премьер-Лиге, а также возглавлять клуб из Первой Лиги. После завершения профессиональной карьеры футболиста Мостовой ни разу не был главным тренером профессионального футбольного клуба, однако занимал эту должность в нескольких медиафутбольных командах.