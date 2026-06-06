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Непомнящий - о назначении Игдисамова в ЦСКА: стало приятным удивлением

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Непомнящего, назначение Игдисамова в ЦСКА стало для него приятным удивлением.

- Назначение Игдисамова в ЦСКА стало приятным удивлением. Я за то, чтобы в наших командах работали отечественные специалисты, тем более в условиях изоляции.

У нас нет задач в еврокубках. Плюс хотелось бы, чтобы прослеживался шлейф принадлежности к клубу, - цитирует Непомнящего "Чемпионат".

Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб ЦСКА в марте текущего года, ранее он был главным тренером молодежной команды красно-синих. После отставки Фабио Челестини специалист возглавил основную команду "армейцев". 1 июня клуб объявил о полноценном назначении Игдисамова на пост главного тренера.

По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 встречах.

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