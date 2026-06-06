Непомнящий - о назначении Игдисамова в ЦСКА: стало приятным удивлением

- Назначение Игдисамова в ЦСКА стало приятным удивлением. Я за то, чтобы в наших командах работали отечественные специалисты, тем более в условиях изоляции.
У нас нет задач в еврокубках. Плюс хотелось бы, чтобы прослеживался шлейф принадлежности к клубу, - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб ЦСКА в марте текущего года, ранее он был главным тренером молодежной команды красно-синих. После отставки Фабио Челестини специалист возглавил основную команду "армейцев". 1 июня клуб объявил о полноценном назначении Игдисамова на пост главного тренера.
По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 встречах.