Матчи Скрыть

Экс-игрок "Зенита" отреагировал на возможное подписание Карпукаса

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин положительно оценил возможный переход полузащитника "Локомотива" Артёма Карпукаса в петербургский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению эксперта, сине-бело-голубые могут получить качественного игрока для усиления состава.

- По соотношению цены и качества "Зенит" сработал хорошо. Они получат хорошего игрока в ротацию. Выиграет ли Карпукас конкуренцию - пока неизвестно, - заявил Гасилин в интервью "Советскому спорту".

Также экс-футболист связал возможную продажу Карпукаса с финансовой ситуацией в московском клубе. По его мнению, если железнодорожники действительно испытывают сложности, то расставание с лидерами может оказаться вынужденной мерой.

В минувшем сезоне Карпукас провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится