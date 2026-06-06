Экс-игрок "Зенита" отреагировал на возможное подписание Карпукаса

Фото: ФК "Локомотив"

- По соотношению цены и качества " Зенит " сработал хорошо. Они получат хорошего игрока в ротацию. Выиграет ли Карпукас конкуренцию - пока неизвестно, - заявил Гасилин в интервью "Советскому спорту"

По мнению эксперта, сине-бело-голубые могут получить качественного игрока для усиления состава.Также экс-футболист связал возможную продажу Карпукаса с финансовой ситуацией в московском клубе. По его мнению, если железнодорожники действительно испытывают сложности, то расставание с лидерами может оказаться вынужденной мерой.В минувшем сезоне Карпукас провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.