Кривцов ответил, почему около двух лет не вызывался в сборную России

"Почему я два года не выступал, надо спрашивать у главного тренера. Скорее всего, на тот период я не был лучшим на своей позиции, поэтому и не вызывали.
Играть за сборную России — большая ответственность. Это приятно в первую очередь для меня самого, моих родных и близких", — отметил Кривцов в беседе с "Чемпионатом".
В данный момент на счету Никиты Кривцова — 4 матча, 2 забитых мяча и одна результативная передача за сборную России. Во встрече с Буркина-Фасо 5 июня Никита на поле не появился.
Во вторник, 9 июня, российская сборная сыграет с Тринидадом и Тобаго на "Ростех Арене" в Калининграде. Встреча стартует в 20:00 мск.