Кривцов ответил, почему около двух лет не вызывался в сборную России

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов предположил, почему примерно два года не получал вызов в национальную команду.

Фото: Сборная России

"Почему я два года не выступал, надо спрашивать у главного тренера. Скорее всего, на тот период я не был лучшим на своей позиции, поэтому и не вызывали.