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Кривцов ответил, почему около двух лет не вызывался в сборную России

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов предположил, почему примерно два года не получал вызов в национальную команду.
Фото: Сборная России
До матча с Египтом (0:1) 28 мая этого года Кривцов играл за сборную 15 ноября 2024 года в поединке с Брунеем (11:0), где отличился голом и результативным пасом.

"Почему я два года не выступал, надо спрашивать у главного тренера. Скорее всего, на тот период я не был лучшим на своей позиции, поэтому и не вызывали.

Играть за сборную России — большая ответственность. Это приятно в первую очередь для меня самого, моих родных и близких", — отметил Кривцов в беседе с "Чемпионатом".

В данный момент на счету Никиты Кривцова — 4 матча, 2 забитых мяча и одна результативная передача за сборную России. Во встрече с Буркина-Фасо 5 июня Никита на поле не появился.

Во вторник, 9 июня, российская сборная сыграет с Тринидадом и Тобаго на "Ростех Арене" в Калининграде. Встреча стартует в 20:00 мск.

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