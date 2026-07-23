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КДК рассмотрит требование "Спартака" переиграть матч за Суперкубок против "Зенита"

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры судьей. Поэтому мы рассмотрим этот протест", - сказал Григорьянц на видео, опубликованном в телеграм?канале РФС.

Сегодня, 23 июля, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета. Также на рассмотрение будут вынесены дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком", состоявшемся 18 июля в Нижнем Новгороде.

Напомним, игра прошла на "Совкомбанк Арене" и завершилась победой петербургской команды со счетом 4:2 по итогам послематчевой серии пенальти (1:1).

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