КДК рассмотрит требование "Спартака" переиграть матч за Суперкубок против "Зенита"

"Спартак" подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры судьей. Поэтому мы рассмотрим этот протест", - сказал Григорьянц на видео, опубликованном в телеграм?канале РФС.
Сегодня, 23 июля, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета. Также на рассмотрение будут вынесены дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком", состоявшемся 18 июля в Нижнем Новгороде.
Напомним, игра прошла на "Совкомбанк Арене" и завершилась победой петербургской команды со счетом 4:2 по итогам послематчевой серии пенальти (1:1).