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Кривцов заявил, что на ЧМ-2026 будет следить за одноклубниками Кордобой и Ленини
Сегодня, 09:00
Полузащитник "Краснодара" и
сборной России
Никита Кривцов поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года, а также выделил главного фаворита турнира.
Фото: ФК "Краснодар"
Напомним, что от "Краснодара" в турнире примут участие полузащитник Кевин Ленини (сборная Кабо-Верде) и нападающий Джон Кордоба (Колумбия).
"Буду следить за чемпионатом, хочется поддержать своих партнёров по команде — Кевина Ленини и Джона Кордобу. Интересно посмотреть на них на таком уровне. Фаворитом турнира назову Францию", — отметил Кривцов в беседе с
"Чемпионатом"
.
Сборная Кабо-Верде сыграет в группе H с командами Испании, Саудовской Аравии и Уругвая. Колумбия поборется за выход в плей-офф в квартете K со сборными Португалии, ДР Конго и Узбекистана.
Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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Никита Кривцов
ЧМ-2026
Джон Кордоба
Кевин Ленини
Сборная Колумбии
Сборная Кабо-Верде
Опубликовал:
Максим Фомченков
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