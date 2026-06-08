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Кривцов заявил, что на ЧМ-2026 будет следить за одноклубниками Кордобой и Ленини

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Никита Кривцов поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года, а также выделил главного фаворита турнира.
Фото: ФК "Краснодар"
Напомним, что от "Краснодара" в турнире примут участие полузащитник Кевин Ленини (сборная Кабо-Верде) и нападающий Джон Кордоба (Колумбия).

"Буду следить за чемпионатом, хочется поддержать своих партнёров по команде — Кевина Ленини и Джона Кордобу. Интересно посмотреть на них на таком уровне. Фаворитом турнира назову Францию", — отметил Кривцов в беседе с "Чемпионатом".

Сборная Кабо-Верде сыграет в группе H с командами Испании, Саудовской Аравии и Уругвая. Колумбия поборется за выход в плей-офф в квартете K со сборными Португалии, ДР Конго и Узбекистана.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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