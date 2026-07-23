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Гасилин сравнил Воробьева и Кордобу

Экс-нападающий "Зенита" Алексей Гасилин ответил, кто больше забьет за "Краснодар" - Воробьев или Кордоба.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кто забьёт больше: Воробьёв или Джон Кордоба? Воробьёв.
Он будет играть, должен брать на себя бразды правления и быть завершителем. Поэтому я бы поставил на Воробьёва", - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

В июле Воробьев перебрался в "Краснодар" из "Локомотива". В предыдущем розыгрыше РПЛ нападающий отличился 10 раз в 26 матчах. Уже в первом туре нового чемпионата "быки" встретятся на выезде с "Рубином". Матч в Казани состоится в воскресенье.

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ, забив 16 голов.

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