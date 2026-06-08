Орлов отметил включение Кержакова в тренерский штаб "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

Но то, что Миша Кержаков — человек, воспитанный в Петербурге, это очень хорошо для традиций. И Константин Зырянов в клубе, и Андрей Аршавин. Они и должны осуществлять спортивную политику", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".