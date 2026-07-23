Данни: будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в "Зените". Он легенда клуба

Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в "Зените". Артем — легенда клуба.
Думаю, он бы мог принести определенную пользу сине-бело-голубым", - сказал Данни.
Артем Дзюба играл за петербургский "Зенит" с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четыре раза Суперкубок страны. На его счету 108 забитых голов и 70 результативных передач в 249 матчах за команду во всхе турнирах, включая еврокубки.
Этим летом 37-летний форвард находится в статусе свободного агента.
Источник: "Совспорт"