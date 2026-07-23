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Данни: будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в "Зените". Он легенда клуба

Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни поделился мыслями о возможности возвращения в стан петербуржцев нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
"Дзюба в "Зените"? Это хорошая идея.

Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в "Зените". Артем — легенда клуба.

Думаю, он бы мог принести определенную пользу сине-бело-голубым", - сказал Данни.

Артем Дзюба играл за петербургский "Зенит" с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четыре раза Суперкубок страны. На его счету 108 забитых голов и 70 результативных передач в 249 матчах за команду во всхе турнирах, включая еврокубки.

Этим летом 37-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Источник: "Совспорт"

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