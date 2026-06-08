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"Спартак" обозначил альтернативы Воробьёву

Стало известно, каких футболистов может подписать "Спартак", если не удастся осуществить трансфер нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьёва.
Фото: ФК "Спартак"
По данным Metaratings, в шорт-лист красно-белых вошли форвард "Ростова" Егор Голенков, а также нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе.

Источник сообщает, что подписание российского нападающего планируется для ротации и усиления конкуренции, тогда как основная ставка в атаке будет сделана на иностранного футболиста.

При этом клуб готов рассмотреть вариант с продажей Манфреда Угальде и Ливая Гарсии в летнее трансферное окно. В случае ухода одного из них "Спартак" может приобрести нового легионера на позицию центрфорварда.

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