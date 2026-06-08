По данным Metaratings, в шорт-лист красно-белых вошли форвард "Ростова" Егор Голенков, а также нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе.
Источник сообщает, что подписание российского нападающего планируется для ротации и усиления конкуренции, тогда как основная ставка в атаке будет сделана на иностранного футболиста.
При этом клуб готов рассмотреть вариант с продажей Манфреда Угальде и Ливая Гарсии в летнее трансферное окно. В случае ухода одного из них "Спартак" может приобрести нового легионера на позицию центрфорварда.
"Спартак" обозначил альтернативы Воробьёву
Стало известно, каких футболистов может подписать "Спартак", если не удастся осуществить трансфер нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьёва.
Фото: ФК "Спартак"