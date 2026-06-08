Кривцов рассказал о своей универсальности на поле

"Мне непринципиально, на какой позиции выходить. Главное — в стартовом составе.
У меня есть понимание, как нужно играть в футбол. Если хорошо в нём разбираешься, несложно закрыть любую позицию, кроме, разве что, вратаря и центрального защитника. Если это ближе к атаке, могу сыграть и справа, и слева", — отметил Кривцов в разговоре с "Чемпионатом".
В сезоне 2025/2026 Никита Кривцов провёл 40 матчей, 16 из которых — на позиции центрального полузащитника, 15 — атакующего хавбека, ещё 4 встречи он отыграл слева в атаке, по 2 матча — справа в атаке и в центре нападения и ещё одну игру — слева в полузащите. Кривцов забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.