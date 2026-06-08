Кривцов рассказал о своей универсальности на поле

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал, как относится к тому, что главный тренер команды Мурад Мусаев использует его на разных позициях в средней линии.

Фото: ФК "Краснодар"





"Мне непринципиально, на какой позиции выходить. Главное — в стартовом составе.

У меня есть понимание, как нужно играть в футбол. Если хорошо в нём разбираешься, несложно закрыть любую позицию, кроме, разве что, вратаря и центрального защитника. Если это ближе к атаке, могу сыграть и справа, и слева", — отметил Кривцов в разговоре с



В сезоне 2025/2026 Никита Кривцов провёл 40 матчей, 16 из которых — на позиции центрального полузащитника, 15 — атакующего хавбека, ещё 4 встречи он отыграл слева в атаке, по 2 матча — справа в атаке и в центре нападения и ещё одну игру — слева в полузащите. Кривцов забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. По словам Кривцова, ему важнее выходить в стартовом составе, а на какой именно позиции — не так критично.У меня есть понимание, как нужно играть в футбол. Если хорошо в нём разбираешься, несложно закрыть любую позицию, кроме, разве что, вратаря и центрального защитника. Если это ближе к атаке, могу сыграть и справа, и слева", — отметил Кривцов в разговоре с "Чемпионатом" В сезоне 2025/2026 Никита Кривцов провёл 40 матчей, 16 из которых — на позиции центрального полузащитника, 15 — атакующего хавбека, ещё 4 встречи он отыграл слева в атаке, по 2 матча — справа в атаке и в центре нападения и ещё одну игру — слева в полузащите. Кривцов забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.