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Кривцов оценил выступление сборной России в матче с Египтом

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Никита Кривцов прокомментировал поражение национальной команды от Египта в товарищеском матче.
Фото: ФК "Краснодар"
28 мая россияне проиграли египтянам в Каире со счётом 0:1.

"Погода в Египте прекрасная. Если бы выиграли, получилось бы вообще отлично, но атмосфера на стадионе была хорошей. Всё, что не касается игры, понравилось. Мы совершали невынужденные ошибки, из-за этого не получилось провести столько атак, сколько хотелось.

Впечатлил Омар Мармуш. Сразу видно, что это футболист "Манчестер Сити". Выделялся скоростью и видением поля", — передаёт слова Кривцова "Чемпионат".

Никита Кривцов провёл в матче с Египтом 17 минут. Во встрече с Буркина-Фасо (3:0) на "Волгоград Арене" 5 июня полузащитник на поле не вышел. 9 июня Россия сыграет на "Ростех Арене" в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго. Встреча стартует в 20:00 мск.

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