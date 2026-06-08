Кривцов оценил выступление сборной России в матче с Египтом

"Погода в Египте прекрасная. Если бы выиграли, получилось бы вообще отлично, но атмосфера на стадионе была хорошей. Всё, что не касается игры, понравилось. Мы совершали невынужденные ошибки, из-за этого не получилось провести столько атак, сколько хотелось.
Впечатлил Омар Мармуш. Сразу видно, что это футболист "Манчестер Сити". Выделялся скоростью и видением поля", — передаёт слова Кривцова "Чемпионат".
Никита Кривцов провёл в матче с Египтом 17 минут. Во встрече с Буркина-Фасо (3:0) на "Волгоград Арене" 5 июня полузащитник на поле не вышел. 9 июня Россия сыграет на "Ростех Арене" в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго. Встреча стартует в 20:00 мск.