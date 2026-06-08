Кривцов оценил выступление сборной России в матче с Египтом

Фото: ФК "Краснодар"

"Погода в Египте прекрасная. Если бы выиграли, получилось бы вообще отлично, но атмосфера на стадионе была хорошей. Всё, что не касается игры, понравилось. Мы совершали невынужденные ошибки, из-за этого не получилось провести столько атак, сколько хотелось.