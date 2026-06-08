Кривцов: уровень Сперцяна - верхняя часть таблицы топ-5 лиг

Футболист "Краснодара" Никита Кривцов высказался о своем одноклубнике Эдуарде Сперцяне.

Фото: ФК "Краснодар"

"Всем интересно, но пока ни у кого нет понимания. Я Эдику желаю только лучшего и хочу увидеть его в Европе. Думаю, его уровень - верхняя часть таблицы топ-5 лиг", - сказал Кривцов "Чемпионату"

Никита Кривцов заявил, что хочет увидеть Эдуарда Сперцяна в европейской команде.Эдуард Сперцян выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.Ранее в СМИ появилась информация, что "Аль-Ахли" и "Комо" заинтересованы в футболисте.