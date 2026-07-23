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Червиченко: "Спартак" специально нагнетает, чтобы потом выбить лояльное судейство. Читаемо

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал новость, что красно-белые требуют переигровки матча за Суперкубок России с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" начинает специально нагнетать ситуацию, чтобы потом выбить себе лояльное судейство. Ход нормальный, но слишком читаемый.

Схема ясна. Никто ничего переигрывать не будет, но зато покричали, а потом после любого спорного судейства будут говорить: "Это началось ещё с Суперкубка!" - сказал Червиченко.

Ранее стало известно, что московский "Спартак" потребовал у КДК РФС рассмотреть возвожность переигровки матча против "Зенита" в Суперкубке России. Заседание комиссии проходит в эти минуты.

Встреча состоялась 18 июля в Нижнем Ногороде на стадионе "Совкомбанк Арена". В основное время команды сыграли вничью, в серии пенальти спартаковцы уступили со счетом 2:4.

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