Червиченко: "Спартак" специально нагнетает, чтобы потом выбить лояльное судейство. Читаемо

"Спартак" начинает специально нагнетать ситуацию, чтобы потом выбить себе лояльное судейство. Ход нормальный, но слишком читаемый.
Схема ясна. Никто ничего переигрывать не будет, но зато покричали, а потом после любого спорного судейства будут говорить: "Это началось ещё с Суперкубка!" - сказал Червиченко.
Ранее стало известно, что московский "Спартак" потребовал у КДК РФС рассмотреть возвожность переигровки матча против "Зенита" в Суперкубке России. Заседание комиссии проходит в эти минуты.
Встреча состоялась 18 июля в Нижнем Ногороде на стадионе "Совкомбанк Арена". В основное время команды сыграли вничью, в серии пенальти спартаковцы уступили со счетом 2:4.