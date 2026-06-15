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Футболист "Оренбурга" мог перейти в португальский клуб

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался об игроке клуба Алешандре Жезусе.
Фото: ФК "Оренбург"
Президент "Оренбурга" рассказал, что португальский клуб был заинтересован в трансфере футболиста.

"Под конец сезона мы увидели другого Алешандре - того, которого приглашали, исходя из потенциала. Но он должен ещё серьёзно добавить, это и мы и он понимаем.

Зимой на нас выходил один из клубов португальской высшей лиги по поводу Жезуса. Согласитесь, это показательно. Но мы не отпустили – поговорили с тренером, решили, что нужен", - сказал Волженкин "Чемпионату".

Алешандре Жезус выступает в составе "Оренбурга" с начала августа 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до июня 2029 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

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