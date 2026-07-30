Точилин прокомментировал слова Мажича о решении не проводить жеребьевку в Суперкубке России

- Руководитель департамента судейства и инспектирования Мажич наконец высказался об отсутствии жеребьевки в известной серии пенальти. Правильно, что защищает своих подопечных во всех случаях жизни?
- Правильно, наверное. На то они и его подопечные. С другой стороны, когда нарушается регламент, все на ногах делается, команды не в равных условиях. Отсюда лишний раз идет негатив по отношению к тому же «Зениту». Наверное, не стоит делать таких вещей. И вряд ли «Зенит» в этом прямо заинтересован.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info