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Точилин прокомментировал слова Мажича о решении не проводить жеребьевку в Суперкубке России

Бывший игрок "Динамо" Александр Точилин высказался для Rusfootball.info о поддержке от Милорада Мажича судей Суперкубка России, которые решили не проводить жеребьевку в серии пенальти.
Фото: ФК "Зенит"
- Руководитель департамента судейства и инспектирования Мажич наконец высказался об отсутствии жеребьевки в известной серии пенальти. Правильно, что защищает своих подопечных во всех случаях жизни?

- Правильно, наверное. На то они и его подопечные. С другой стороны, когда нарушается регламент, все на ногах делается, команды не в равных условиях. Отсюда лишний раз идет негатив по отношению к тому же «Зениту». Наверное, не стоит делать таких вещей. И вряд ли «Зенит» в этом прямо заинтересован.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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